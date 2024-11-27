Избранный президент США Дональд Трамп выбрал спецпосланником по Украине и России генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, который ранее предложил план по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

«Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», — написал Трамп, объявив о своем решении.

Киту Келлогу 80 лет. Во время первого президентского срока Трампа он работал в Совете национальной безопасности Белого дома и был советником по нацбезопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Именно Келлог вместе с другим советником Трампа Фредом Флейтцем разработал план по урегулированию конфликта на Украине, о котором стало известно в июне этого года.

Согласно идее Келлога и Флейтца, на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта. Киев при этом должен будет вступить в переговорный процесс, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона. Одновременно планируется предупредить Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны американцев.

Однако некоторые республиканцы — особенно в Палате представителей США — вероятнее всего, не захотят соглашаться на увеличение помощи ВСУ, пишет Reuters. Самой Украине план Келлога и Флейтца едва ли понравится — на практике он даст России «неоспоримый контроль» над занятыми ей территориями — «по крайней мере, на значительный период времени», сказано в публикации.

Келлог ранее называл личные договоренности наиболее эффективным способом решать проблемы с Россией. Их он противопоставлял санкциям или грубой силе.

«У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — говорил он.

Избранный президент США Дональд Трамп утверждал, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец боевым действиям еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. В Кремле говорили, что еще рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.