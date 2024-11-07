Кремль считает «преувеличением» слова избранного президента США Дональда Трампа о намерении в кратчайшие сроки положить конец военным действиям на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока рано делать выводы о том, как Трамп будет действовать.

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда [Трамп] говорил о том, что сделает это за ночь», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков отметил, что в Москве помнят слова Трампа о намерении еще до инаугурации предложить шаги по разрешению кризиса. «Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», — добавил он.

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Детали своего плана он не раскрывал, но агентство Reuters передавало, что представленный советниками Трампа план предполагает, что Киев должен будет вступить в переговоры, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона, а если от переговоров откажется Россия, США усилят поддержку Украины.

Газета The Wall Street Journal 6 ноября сообщила, что советники Трампа предлагают ему несколько вариантов решения конфликта Киева и Москвы, один из которых — создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Путин обещал прекратить боевые действия «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября, по их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Кандидат от демократов Камала Харрис уже признала свое поражение на выборах.