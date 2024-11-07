Советники нового президента США Дональда Трампа предлагают ему несколько вариантов решения конфликта Киева и Москвы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Один из них — создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Кто именно войдет в состав миротворческого контингента, который будет охранять демилитаризованную зону после заморозки линии фронта, пока неизвестно. В статье уточняется, что это не будут американские военные, а также представители ООН или любой другой организации, которую финансируют США.

Кроме того, один из представителей команды Трампа заявил WSJ, что США готовы содействовать в обучении бойцов ВСУ и «оказывать другую поддержку», но заниматься этим будет в основном Европа.

Ранее, как отмечается в статье, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс уже предлагал схожий сценарий урегулирования российско-украинского конфликта. В частности, он заявлял, что линия фронта должна быть заморожена, на Украине следует создать демилитаризованную зону, ВСУ должны быть усилены на случай нового конфликта, а Москве нужно предоставить гарантии, что Киев отказывается вступать в НАТО и другие альянсы.

Источники издания уточнили, что Трамп пока не одобрил конкретный план разрешения конфликта. Ранее он заявлял, что сможет закончить конфликт России и Украины «в течение 24 часов» после вступления в должность президента.

Сейчас демилитаризованные зоны существуют между КНДР и Южной Кореей, а также на Кипре.

В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для начала переговоров об урегулировании военного конфликта, среди них — полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Власти Украины эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

В конце августа The Kyiv Independent со ссылкой на источник писал, что Украина планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией этой осенью. Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Киеве 20 сентября, заявил, что «поставить точку в войне» поможет второй «саммит мира». Его Украина планирует организовать в 2024 году.