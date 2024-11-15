Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он заявил на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего»», который состоялся в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Мы будем работать над (ситуацией. — прим.ред.) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому нужно положить конец», — сказал Трамп.

По словам республиканца, он видел сообщения, что «за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами».

«Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим», — подчеркнул Трамп.

Дискуссии о возможном урегулировании российско-украинского конфликта усилились после избрания Трампа на пост президента США. В должность он официально вступит 20 января, но до этого планировал выполнить несколько задач.

Например, Трамп обещал «за 24 часа» прекратить украинский конфликт, встретившись с президентами России и Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил в июле, что «украинский кризис не может быть урегулирован за один день». Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков 7 ноября назвал «преувеличением» слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт после его избрания говорила, политик теперь он сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». Она пояснила, что это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя RTVI заявление Ливитт, отметила, что американским властям надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов.

14 ноября The New York Times (NYT) писала, что после победы Трампа на выборах президента США для Украины вопрос о гарантиях безопасности в ходе потенциальных переговорах будет иметь большее значение, чем возможные территориальные уступки.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, смена приоритетов связана с «регулярными потерями» украинской армии на востоке. При этом, как отмечает один из собеседников NYT, территориальный вопрос «чрезвычайно важен», но по-прежнему остается второстепенным.