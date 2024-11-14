После победы Дональда Трампа на выборах президента США для Украины вопрос о гарантиях безопасности в ходе потенциальных переговорах будет иметь большее значение, чем возможные территориальные уступки, пишет The New York Times (NYT).

Высокопоставленные украинские чиновники утверждают, что смена приоритетов связана с «регулярными потерями» украинской армии на востоке. При этом, как отмечает один из собеседников NYT, территориальный вопрос «чрезвычайно важен», но по-прежнему остается второстепенным.

«Основной вопрос — это гарантии безопасности», — говорит он.

О том, что для Украины «нет ничего важнее» гарантий безопасности, заявил и секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

К ключевым факторам Киев также относит ширину демилитаризованной зоны. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в представлении Киева любая линия прекращения огня не должна мешать восстановлению экономики страны после окончания боевых действий, например, превратив промышленные районы в неблагоприятный для инвесторов регион.

Дискуссии о возможном урегулировании российско-украинского конфликта усилились после избрания республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Официально в должность он вступит 20 января 2025 года, но до этого обещал выполнить ряд задач.

В частности, Трамп планировал «за 24 часа» прекратить конфликт между Украиной и Россией, встретившись с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил в июле, что «украинский кризис не может быть урегулирован за один день». Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков 7 ноября назвал «преувеличением» слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

После избрания Трампа на пост главы США пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт говорила, что теперь он сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». По ее словам, это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя RTVI заявление Ливитт, отметила, что будущей американской администрации надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов.

«Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американских либеральные демократы», — подчеркнула Захарова.