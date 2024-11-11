Будущей американской администрации надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов, заявила RTVI официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря штаба республиканца Дональда Трампа о том, что тот в первый же день президентства «усадит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец войне».

«Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американских либеральные демократы», — указала Захарова.

После того, как Трамп был объявлен победителем президентских выборов, пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт заявила телеканалу Fox News, что теперь будущий глава США сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». Позднее она добавила: «Это включает в себя — в первый же день — усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы закончить эту войну» (цитата по Associated Press).

Трамп перед выборами неоднократно говорил, что если снова станет президентом, то сможет разрешить российско-украинский конфликт «за 24 часа». Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил в июле, что «украинский кризис не может быть урегулирован за один день». Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков 7 ноября назвал «преувеличением» слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности России к переговорам с Украиной. На встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября он отметил, что базой для таких переговоров могут стать соглашения, достигнутые в Стамбуле в 2022 году.

«Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало? Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать этот документ в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — сказал глава государства.

Он добавил, что «для начала» необходимо отменить декрет президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией.

Позднее, 24 октября, Путин сообщил, что через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и давал согласие, но на следующий день украинский президент отказался от встречи. Подобная ситуация была и раньше, когда обсуждалась возможность переговоров между Россией и Украиной по вопросам обеспечения свободы судоходства в Черном море, а также безопасности объектов атомной энергетики.

«И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: “Никаких переговоров”», — сказал российский лидер.

Путин тогда заверил, что Россия готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле». Поведение властей Украины, которые, по его словам, не хотят переговоров, президент назвал «иррациональным», но отметил, что «мяч на их стороне».