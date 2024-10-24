Президент России Владимир Путин сообщил, что через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и давал согласие, но на следующий день украинский президент Владимир Зеленский отказался от встречи. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Казани.

По словам Путина, Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море. Ее цель заключалась в проведении переговоров между Россией и Украиной по вопросам обеспечения свободы судоходства, а также безопасности объектов атомной энергетики. Предполагалось заключение определенных договоренностей и соглашений, уточнил президент.

«И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: «Никаких переговоров». Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: «Слушайте, вы там разберитесь, вы нам предлагаете со ссылкой на них — мы соглашаемся, а потом слышим отказ через день. Ну, как это понимать?» Они руками развели: «Ну, так вот, такие партнеры сложные»», — рассказал Путин.

Путин заверил, что Россия готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле».

«И не готовы ни на что другое», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, на что он готов для завершения конфликта.

По мнению президента, власти Украины, чье поведение он назвал «иррациональным» не хотят переговоров, потому что начало такого процесса привело бы к необходимости отмены военного положения, из-за чего в стране пришлось бы проводить президентские выборы. В Киеве к такому сценарию «видимо, не готовы пока», предположил Путин.

«Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. <…> Мяч на их стороне», — добавил президент.

Вероятность переговоров России и Украины

В июне Путин озвучил условия для начала переговоров об урегулировании военного конфликта, среди них — полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Власти Украины эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

Газета The Washington Post (WP) 17 августа сообщала, что атака на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара. В офисе Зеленского в разговоре с изданием подтвердили, что такие переговоры планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию WP, заявила, что никакие переговоры между Россией и Украиной не ведутся, поэтому «срывать было нечего». Она также выразила мнение, что после вторжения ВСУ в Курскую область, разговаривать с украинской стороной «не о чем».

Зеленский считает, что конфликт Москвы и Киева близок к завершению, и предполагает, что он может закончиться не позднее 2025 года.