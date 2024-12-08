Президент Украины Владимир Зеленский готов заключить с Россией сделку, чтобы остановить военный конфликт, сообщил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Они нелепо потеряли 400 тыс. солдат и еще больше мирных жителей», — написал республиканец, призвав «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».

Общие потери России и Украины Трамп оценивает в 1 млн раненых и погибших военнослужащих. По его словам, сейчас множество жизней «растрачивается впустую», разрушается большое количество семей. Если боевые действия на Украине продолжатся, это может перерасти во что-то «гораздо большее и гораздо худшее», считает он.

Республиканец добавил, что «хорошо знает» президента России Владимира Путина, и «пришло его время действовать».

«Китай может помочь [в процессе урегулирования конфликта]. Мир ждет!» — заключил Трамп.

Трамп выступил с этим заявлением на следующий день после того, как встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным BFMTV, трехсторонние переговоры продолжались около 35 минут. Издание отмечает, что встреча проходила без переводчиков — президенты общались на английском языке.

Как сообщили источники Axios, изначально Трамп не хотел проводить встречу с участием Зеленского, однако Макрон в последние недели пытался убедить республиканца в необходимости этих переговоров.

По итогам переговоров Макрон написал на своей странице в Х, что это «исторический день», и призвал продолжать «совместные действия во имя мира и безопасности». Каких-либо подробностей встречи он не привел.

Зеленский заявил, что провел «хорошую» и «продуктивную» встречу с Трампом и Макроном.