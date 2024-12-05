Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком в среду, 4 декабря, провела в Вашингтоне встречу с членами будущей администрацией США. Киев планирует заявить о своей готовности к урегулированию конфликта с Россией, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ермак встретился с будущим помощником главы США по национальной безопасности Майком Уолтцем и Китом Келлогом, которого избранный американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост спецпосланника по Украине. Помимо того, к ним присоединился избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, пишет WSJ.

По сведениям издания, Келлог выразил поддержку усилиям администрации Джо Байдена по срочной поставке оружия на Украину, заявив, что это даст Трампу «рычаг влияния» на Москву на будущих переговорах. Однако в команде Трампа не проявили особого интереса к идее членства Украины в НАТО, сказано в публикации.

Украина со своей стороны намерена «сообщить о готовности к миру», утверждает WSJ. «Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», — пояснил источник газеты, знающий позицию Киева.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев отвергнет любые гарантии безопасности, кроме членства в НАТО. «Мы не примем никаких альтернатив, суррогатов или заменителей», — написал Сибига в письме к членам оборонного альянса.

Советники Трампа обсуждают мирные планы, которые предусматривают, что за Россией останется примерно 20% международно признанной территории Украины, отмечает WSJ. Вступления Киева в НАТО эти планы не предполагают. Как передавало 4 декабря агентство Reuters, в команде Трампа уже озвучили три плана урегулирования российско-украинского конфликта.

В НАТО «сместили фокус»

Между тем агентство Bloomberg передает, ссылаясь на источники, что союзники Киева в НАТО «сместили фокус» со стремления к победе Украины — вместо этого они пытаются достичь наилучшего для украинской стороны положения «для противодействия продвижению России или ведения переговоров о возможном прекращении огня».

Согласно статье, на данный момент это означает, что НАТО «удваивает усилия» по поставкам оружия Украине на фоне того, как силы Киева «постепенно сдают позиции». Это повышает вероятность перемирия, по условиям которого часть Украины окажется под контролем России, добавляет Bloomberg.

По словам источников агентства, в то время как главы МИД НАТО на этой неделе обсуждали в Брюсселе вопрос поставок оружия, правительства стран альянса начали рассматривать различные сценарии урегулирования военного конфликта.

Обсуждаются такие гарантии безопасности, которые «защитили бы Украину, не провоцируя [президента России Владимира] Путина».

Один из возможных сценариев предполагает создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут обеспечивать ее безопасность и патрулировать, уточнил высокопоставленный дипломат НАТО.

Зеленский в ноябре заявил о готовности к прекращению боевых действий в обмен на членство Киева в НАТО даже без возвращения утраченных украинских территорий. При этом само приглашение в Североатлантический альянс должно касаться всех международно признанных границ Украины, настаивает украинский президент.

Путин в июне обещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».