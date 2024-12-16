Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что пытается заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине до своего вступления в должность, как и обещал в ходе предвыборной кампании.

«Сделка должна быть. Слишком много людей погибло», — пояснил Трамп во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида (цитат по The Washington Post).

Республиканец считает, что человеческие жертвы боевых действий на Украине с обеих сторон намного больше, чем говорилось ранее.

«Число солдат, которые гибнут с обеих сторон, является астрономическим. <…> То, что там [в зоне боевых действий на Украине] происходит, намного хуже, чем сообщают представители обеих сторон, поэтому мы собираемся сделать все, что в наших силах», — подчеркнул республиканец (цитата по CNN).

Чтобы заключить сделку по завершению конфликта, к ней должны быть готовы и президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин, отметил Трамп. Республиканец утверждает, что уже достиг «небольшого прогресса» в решении этого вопроса.

«Мы пытаемся остановить конфликт, <…> ужасный конфликт, который идет <…> в России и на Украине. Мы добились небольшого прогресса, но это трудный, отвратительный процесс», — заявил Трамп. Деталей он не привел.

По мнению республиканца, администрация Джо Байдена не должна была разрешать ВСУ наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Он отметил, что может пересмотреть это решение.

Дискуссии о возможном урегулировании российско-украинского конфликта усилились после избрания Трампа на пост президента США. В должность он официально вступит 20 января, однако обещал еще до этого срока положить конец боевым действиям. Трамп неоднократно говорил о планах завершить конфликт «за 24 часа».

При этом постпред России при ООН Василий Небензя в июле отмечал, что «украинский кризис не может быть урегулирован за один день». Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков 7 ноября назвал «преувеличением» слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки.

Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт после его избрания говорила, что теперь политик сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». Она пояснила, что это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя RTVI заявление Ливитт, отметила, что американским властям надо не «усаживать» Россию за стол переговоров с Украиной, а исправлять «преступные ошибки» демократов.