Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит Украине гарантии безопасности, пишет старший научный сотрудник Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджан Менон в статье для The New York Times (NYT).

По словам Менона, гарантии безопасности от коалиции заинтересованных сторон могли бы стать для Украины альтернативой вступления в НАТО. Однако Киев не будет считать надежным ни один союз, если он не будет укреплен американскими войсками и вооружением, убежден автор статьи.

«Трамп, который стремится не только закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом, вряд ли подпишет такое соглашение», — считает Менон.

НАТО он называет «несбывшейся мечтой» для Украины. Как объясняет Менон, для принятия нового члена в альянс необходимо единогласие, однако сегодня «по меньшей мере семь стран НАТО выступают против вступления Украины в НАТО или хотят отложить его на неопределенный срок, включая США».

Менон утверждает, что американская военная сила будет в большей степени направлена в Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Кроме того, по географическим причинам безопасности Украины будет всегда иметь большее значение для европейцев, чем для американцев, добавляет он.

«Разумно ожидать снижения военной роли Америки в Европе, что потребует от европейцев, как минимум, большей ответственности за свою оборону, возможно, даже основной ответственности за защиту Украины», — убежден автор NYT.

Говоря о том, что может способствовать завершению конфликта на Украине, если Европа возьмет на себя «ведущую роль», Менон напоминает, что несколько европейских стран обсуждали возможность размещения войск на Украине, однако эти разговоры ни к чему не привели. По словам автора статьи, развязкой военного конфликта может стать «вооруженный нейтралитет».

«[Вооруженный нейтралитет] потребует от России обещания не нападать на Украину, а от Украины — отказа от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории», — сказано в публикации.

Менон утверждает, что такое разрешение конфликта может быть самым достижимым, но в сравнении с другими решениями оно сделает Украину «более уязвимой».