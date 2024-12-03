Украина не согласится на предоставление каких-либо гарантий безопасности, кроме как полноценного присоединения к НАТО. Соответствующее заявление, выпущенное к 30-летию со дня подписания Будапештского меморандума, опубликовано в телеграм-канале МИД страны.

Подписанный 5 декабря 1994 года в Будапеште документ обязывал подписантов в обмен на сдачу Киевом ядерного арсенала «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины», а также гарантировал, что «никакие вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является лишь полноправное членство Украины в НАТО. <…> Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении.

В МИД также назвали Будапештский меморандум «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».

В конце ноября Reuters сообщало, что глава украинского МИД Андрей Сибига призвал НАТО пригласить Киев присоединиться к альянсу на министерской встрече в Брюсселе 3-4 декабря, не дожидаясь окончания конфликта с Россией.

Однако, по признанию некоторых стран, входящих в блок, это едва ли возможно в обозримом будущем. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил Reuters, на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти недели и месяцы.

«Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — сказал он.

В свою очередь высокопоставленный представитель США пояснил, что на министерской встрече основное внимание будет уделено усилению поддержки Украины, чтобы в следующем году она была в максимально выгодном положении «перед возможными переговорами». По его мнению, для этого необходимо предоставить Киеву финансовую помощь, боеприпасы, а также активизировать мобилизацию в стране.