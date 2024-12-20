Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец обменялись рождественскими посылками, а также письмами для российских и украинских военнопленных. Об этом написала Москалькова в своем телеграм-канале.

«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии», — сообщила она.

По словам российского омбудсмена, обмен посылками и письмами стал возможен благодаря содействию российских государственных ведомств (Министерство обороны, администрация президента, ФСБ, ФСИН, МИД), а также Международного Комитета Красного Креста.

Помимо этого, Москалькова и Лубинец обсудили переданные списки военнопленных и пропавших без вести, а также планы по гуманитарному взаимодействию, связанному с оказанием помощи гражданским лицам, установлению местонахождения семей, их воссоединению и взаимному посещению пленных.

Ранее стало известно, что страны произвели обмен телами погибших военных. В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что Россия передала Украине тела 503 военнослужащих, а депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил о возврате 42 тел погибших военных в Россию. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что обмен телами прошел на границе с Украиной в Гомельской области Беларуси.

О том, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных перед Новым годом, стало известно 12 декабря. Москалькова уточняла, что стороны обменяются «посылками с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами».

Первый обмен посылками и письмами по взаимной договоренности Москвы и Киева состоялся 22 декабря 2023 года на российско-украинской границе.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с предложением провести крупный обмен военнопленными и объявить «рождественское прекращение огня» в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 11 декабря. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Украина отклонила это предложение.