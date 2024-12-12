Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обменяться перед Новым годом посылками для военнопленных, пишет ТАСС.

«Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы ей (Украине — прим. RTVI) передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами», — рассказала Москалькова.

По ее словам, обмен может состояться в декабре на российско-белорусской границе или «где-то в другом месте».

Впервые Москва и Киев обменялась посылками и письмами для военнопленных 22 декабря 2023 года. Тогда процесс состоялся на российско-украинской границе. Как отмечала российский омбудсмен, обмен произошел по взаимной договоренности.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести крупный обмен пленными с Киевом и объявить «рождественское прекращение огня». Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинская сторона отклонила это предложение.

В июне Владимир Путин говорил, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а в России — 6465 украинских солдат.

Вскоре после этого Москалькова опубликовала список из 430 военнослужащих ВСУ, которые готовы вернуться домой в рамках обмена.

25 июня Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90», а уже в середине следующего месяца — «95 на 95».