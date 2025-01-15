Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными военнослужащими по формуле «25 на 25». Об этом сообщило 15 января российское Минобороны в телеграм-канале.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — рассказали в российском военном ведомстве.

Переданные Москве российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставляют возможность для связи с родственниками. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что сегодня Россия и Украина обменялись тяжелоранеными военнопленными.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем телеграм-канале видео и фото освобожденных российских военнослужащих. Она рассказала, что вместе с омбудсменом Украины лично пообщалась с военными с обеих сторон — из первых уст получила информацию об условиях содержания и медицинской помощи.

Возвращение российских военных было организовано при участии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оказавших «посреднические усилия гуманитарного характера», отмечает Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил ОАЭ «за содействие». Он отметил, что на Украину вернулись 25 человек — военнослужащие и гражданские. Среди них участники боевых действий в Мариуполе и других частях Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, уточнил Зеленский.

«У парней тяжелые заболевания. <…> Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь», — написал украинский глава в своем телеграм-канале.

Предыдущий обмен военнопленными Россия и Украины провели в конце декабря 2024 года, он был одним из самых крупных. Минобороны России сообщало, что обмен состоялся по формуле «150 на 150». Зеленский в своем телеграм-канале писал, что в рамках обмена Киеву были переданы 189 человек.