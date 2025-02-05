Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщается в телеграм-канале российского Минобороны.

«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Переданные Москве российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В министерстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Информацию об обмене пленными между двумя странами также подтвердил президент Украины владимир Зеленский.

Первый в 2025 году обмен пленными военнослужащими Россия и Украина провели 15 января. Тогда он прошел по формуле 25 на 25 так же при посредничестве ОАЭ.

Кроме того, 24 января стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Москве было передано 49 тел, Киев в свою очередь получил тела 757 погибших военных.