Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Как пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, Москве было передано 49 тел. Украина в свою очередь получила тела 757 погибших военных, сообщил Координационный штаб страны по вопросам обращения с военнопленными.

С Донецкого направления Киеву передали тело 451 погибшего, с Запорожского — тела 137 военных. Еще 51 тело было доставлено с Угледарского направления, 71 — с Бахмутского, 34 — из моргов в России, 13 — с Луганского направления. Этот обмен стал первым в текущем году.

Киев поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста.

Предыдущий обмен погибшими между Россией и Украиной состоялся 20 декабря 2024 года. В ходе этого обмена Москва получила тела 42 погибших военнослужащих, а Киев — 503.

В ноябре Россия и Украина дважды обменивались телами погибших военных. 8 ноября Россия передала Украине тела 563 военных ВСУ, а Киев вернул 37 погибших российских военнослужащих. В конце того же месяца Украине передали тела 502 военнослужащих, России — 52.