Президент США Дональда Трамп сообщил, что в четверг, 13 марта, провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и попросил его пощадить украинские войска, окруженные в Курской области.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война, может, наконец закончится», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он добавил, что «в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в уязвимом положении». «Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», — отметил Трамп.

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