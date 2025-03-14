Российская сторона ознакомилась с предложением президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, оказавшимся в окружении в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, посвященном вопросу восстановления российско-американских отношений

«Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», — сказал российский лидер.

Он отметил, что российские власти с пониманием относятся к призыву Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера в отношении военных ВСУ.

По словам Путина, для «эффективной реализации» инициативы американского коллеги руководства Украины должно отдать своим воинским подразделениям приказ сложить оружие и сдаться в плен. Глава государства заверил, что в этом случае военнослужащим ВСУ будет «гарантирована жизнь и достойное обращение» в соответствии с нормами международного права и российскими законами.

«Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжение многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм», — добавил Путин.

Оценивая нынешние отношения с США, российский лидер отметил, что «новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией».

«Процесс этот непростой, если не сказать сложный, но тем не менее, как всем хорошо известно, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. Состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел [Сергея Лаврова] со своим американским коллегой, и помощник президента России [Юрий] Ушаков встречался со своими визави. Так что в целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Путин.

Трамп 14 марта заявил, что «тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении», в связи с чем попросил Путина «пощадить их».

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