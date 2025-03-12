Большая часть подразделений ВСУ, включая элитные, уже покинула Курскую область и находится на украинской территории, пишет Forbes. Всего, по данным издания, в российском регионе находилось около 10 тыс. украинских военных.

«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что дошло до этого. Но что есть, то есть», — рассказал один из источников Forbes.

В статье отмечается, что для ВСУ все изменилось после 25 февраля, когда «шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу». После этого через две недели украинские войска начали отход, утверждает издание.

Forbes также отмечает, что главком ВСУ Александр Сырский, который ранее заявил, что «нет никаких угрозы нашим подразделениям в Курской области», не обещал, что ВСУ останутся в российском регионе. Наоборот, он отметил, что украинские «подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Также он «распорядился усилить» группировку средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «беспилотной составляющей».

«Это может означать, что украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Зеленский надеялся вернуть России в обмен на благоприятное прекращение огня», — допускает Forbes.

В материале отмечается, что сейчас по дороге в Суджу можно видеть «обломки сотен украинских транспортных средств», а российская военная авиация стремится «отрезать наиболее вероятные пути эвакуации» украинских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что Киев произведет обмен украинской территории на ту часть Курской области, которую удерживает ВСУ. Но его позицию «подорвало» решение США исключить украинских дипломатов из начальных переговоров с Россией.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около семи часов. Это первая встреча представителей Киева и Вашингтона на высшем уровне после перепалки президента Украины с американским лидером в конце февраля.

По итогам встречи Киев заявил, что стороны договорились в ближайшее время подписать всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов. Также Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Россией в обмен на передачу американских разведданных и поддержку.

Зеленский уточнил, что «важным элементом» переговоров в Джидде была готовность Вашингтона возобновить оборонную помощь Украине, а также обмен разведданными.