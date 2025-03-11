Российские военные вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области, сообщает Минобороны России в сводке за 11 марта.

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области», — говорится в сообщении.

За сутки ВСУ потеряли более 270 военнослужащих и свыше 40 единиц техники, добавили в ведомстве.

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