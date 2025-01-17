Площадь территории, занятой украинскими войсками в Курской области, изначально составляла 1268 кв. км. Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.

«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)», — говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства, за две недели января подразделения группировки войск «Север» освободили четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Кроме того, Вооруженные силы России отразили контратаку украинских войск в направлении хутора Бердин, которую украинские военные предприняли, чтобы выйти из зоны блокирования.

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, под Курском российские войска столкнулись с «солидной группировкой» ВСУ, пишет «Лента.ру».

«Это солидная группировка, и то, что мы ее выгоняем с нашей территории, говорит о мудрости и храбрости наших воинов: это героизм и командиров, и солдат», — сказал он.

По словам Матвийчука, украинская «группировка вторжения» включает около 60 тысяч военных и 2,5 тысячи единиц вооружения, куда входят танки и боевые машины пехоты. Эксперт добавил, что главным фактором, который способен затруднить продвижение российских войск в Курской области может стать появление в регионе войск НАТО, однако усомнился в реальности подобного развития событий.

В свою очередь, в Минобороны рассказали, что за все время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 52 тысяч военных.

«Группировка ВСУ была огромная и насчитывала порядка 20 бригад, большая часть из которых уже уничтожена. Враг все еще пытается перебрасывать резервы, но я думаю, что скоро наши военные полностью освободят Курскую область. Вполне вероятно, что в ближайшее время российским войскам удастся взять в котел украинскую группировку, благодаря чему получится выбить ВСУ из региона к концу зимы», — заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Инфо 24».

Он также отметил, что остановка транзита газа через территорию Украины позволит ускорить темпы освобождения Курской области. Дандыкин выразил уверенность, что благодаря этому российские войска получат возможность в полную силу вести боевые действия в районе Суджи, где находится газоизмерительная станция, предназначающаяся для транспортировки газа в страны Евросоюза.