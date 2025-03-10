Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения в Курской области «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны». «Страна.ua» пишет, что таким образом он фактически подтвердил отступление украинских войск из российского региона.

«Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил Сырский в соцсетях.

При этом он добавил, что «пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет».

По словам Сырского, «ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем сил обороны Украины». Группировка ВСУ на курском направлении будет усилена «необходимыми силами и средствами», говорится в сообщении главкома украинских войск.

Телеграм-канал «Военная хроника», комментируя заявление Сырского, отмечает, что «маневр на выгодные рубежи» — это эвфемизм для отхода под давлением.

«Когда войска оставляют позиции, чтобы избежать уничтожения, это не «маневр», а вынужденное отступление <…>. ВСУ оказались в ситуации, когда снабжение, отход и ротация затруднены или невозможны. В итоге их либо вынуждают отступать под огнем, либо уничтожают на месте», — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бойцов ВСУ сообщила, что украинские военные стали испытывать трудности в Курской области после того, как власти США ограничили предоставление Украине разведданных. Высокопоставленный чиновник из американской армии подтвердил, что решение Вашингтона нанесло ущерб способности украинской армии действовать в российском приграничном регионе.

9 марта Минобороны России сообщило об освобождении курских сел Малая Локня, Черкасское Поречное и Лебедевка, а также хутора Косица. Чтобы войти в некоторые населенные пункты, российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу, рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Всего с момента вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 6 августа 2024 года ВС России вернули под свой контроль 32 населенных пункта в приграничном регионе, подсчитал ТАСС.