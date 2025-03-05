Соединенные Штаты прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что может серьезно затруднить способность украинской армии атаковать российские войска. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Как пишет издание, сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. При этом один из источников издания отметил, что Вашингтон по-прежнему делится разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Лондон.

FT со ссылкой на свои источники указывает, что решение принято Белым домом вслед за приостановкой Вашингтоном военной помощи Украине.

Позднее информацию о приостановке военной помощи Украине и прекращение обмена разведданными в соцсети Х подтвердила корреспондентка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на комментарий директора ЦРУ Джона Ли Рэдклиффа. С ее слов, Рэдклифф​ «молчаливо подтвердил» телеканалу этот факт и сослался на «паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире».

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные в контексте реакции на позицию украинского лидера Владимира Зеленского.

По ее сведениям, все разведывательные службы и военные подразделения Великобритании получили приказ, согласно которому они больше не могут делиться американскими разведданными с Украиной до дальнейшего уведомления.

К организациям, которые затрагивает запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании, шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.

Комментируя публикацию Daily Mail член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах при отсутствии разведывательных данных о стран-союзниц.

«Оснащение ВСУ разведданными — американскими, британскими, других стран-членов НАТО, а также поставки вооружения и обучение военнослужащих позволили ВСУ оказывать сопротивление армии России и удерживать позиции. Поэтому, если это решение на самом деле принято и будет выполняться, то оно серьезно повлияет на ситуацию на фронте», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Сколько продлится пауза — неизвестно.

Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.

Этому решению предшествовала скандальная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение доступе США к украинским редкоземельным металлам, затем планировался ужин.

Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел словесный конфликт. Вэнс и Трамп обвинили украинского президента в неуважении к принимающей стороне и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны». В итоге команда Трампа призвала украинскую делегацию покинуть Белый дом, подписание сделки по минералам было отложено.

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации после инцидента заявили, что Зеленскому следует извиниться. Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».

Вечером 4 марта Зеленский прокомментировал свою перепалку с Трампом. На своей странице в соцсети Х он заявил, что сожалеет о конфликте с американским лидером, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес.

Вместе с тем украинский лидер заявил о своей готовности сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира. По словам Зеленского, Киев готов «как можно скорее» сесть за стол переговоров и «работать быстро», чтобы положить конец боевым действиям.