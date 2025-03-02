Администрация президента США Дональда Трампа а частном порядке дала понять, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений после перепалки в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

После инцидента многие европейские лидеры выразили поддержку Украине, но некоторые призвали Зеленского восстановить отношения с США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном разговоре заявил ему, что нужно уважать сделанное Трампом для Украины и найти способ помириться с американским лидером.

После неудачного визита в США, завершившегося досрочно, Зеленский вылетел в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как пишет Bloomberg, тот принял его тепло, обняв перед дверью своей резиденции на Даунинг-стрит. Стармер заявил, что Соединенное Королевство «полностью поддерживает» Украину и будет с ней «столько, сколько потребуется».

По словам источников The Financial Times (FT), после публичной ссоры Трампа и Зеленского Стармер позвонил обоим президентам, призвав их возобновить переговоры и довести до конца соглашение по редкоземельным металлам. Во время личной встречи британский премьер заявил Зеленскому, что тот должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не продлится долго без гарантий США, утверждают британские чиновники.

После встречи с Зеленским британский премьер позвонил Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, рассказал источник Bloomberg. По его словам, разговоры лидеров были «конструктивными».

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Белом доме заявил CNN, что Зеленский должен извиниться за то, что «потратил наше время на встречу, которая не должна была закончиться так, как закончилась».

По его словам, США объясняли Украине, что сделка по полезным ископаемым должна была стать частью соглашения по мирному урегулированию. Договор должен был экономически связать США и Украину, что «по-своему является гарантией безопасности», сказал Рубио. Он назвал действия Зеленского «активным, открытым подрывом усилий по достижению мира», отметив, что это «глубоко разочаровывает всех», кто был задействован в этом процессе.

«Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно, а президент [США] — человек, заключающий сделки, он заключал сделки всю свою жизнь, — вы не сможете усадить людей за стол переговоров. <…> И поэтому вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так», — сказал Рубио.

Комментируя призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма к Зеленскому уйти в отставку, госсекретарь отметил, что Трамп «не занял никакой позиции» по этому вопросу. Он также назвал преждевременными разговоры о возможности встречи Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина на мирных переговорах.

«Прежде чем мы дойдем до этого момента, предстоит проделать большую работу. Это сложная война, причины которой уходят в прошлое на несколько лет, в ней много всего нужно продумать. С обеих сторон было вложено много усилий», — сказал Рубио.

«Зеленский не понял, что в городе новый шериф»

После перепалки в Белом доме команда Зеленского «практически в слезах» просила продолжить встречу, но команда Трампа посоветовала ему досрочно прекратить переговоры с Киевом, рассказал в эфире Fox News советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он, госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники «практически единогласно» сказали президенту, что после такого «оскорбления» не видят возможности двигаться дальше, сообщил Уолтц. Они пришли к выводу, что «любое дальнейшее взаимодействие приведет только к обратному результату», объяснил советник Трампа.

После встречи Уолтц и Рубио попросили Зеленского покинуть Белый дом. Отвечая на вопрос ведущего, осознал ли президент Украины, что произошло, Уолтц ответил отрицательно.

«Его команда осознала. Его посол и советник были практически в слезах и хотели продвижения вперед, но Зеленский все еще был склонен спорить», — рассказал советник Трампа.

В итоге Уолтц сказал Зеленскому, что «время не на его стороне» как на поле боя, так и с точки зрения ситуации в мире, а «помощь США и терпение налогоплательщиков не безграничны».

Уолтц предположил, что президент Украины «привык слышать» другие посылы от предыдущего главы Белого дома Джо Байдена, который обещал ему американскую помощь «столько, сколько потребуется» и говорил, что Украина сама должна определить исход конфликта.

«Он [Зеленский] так и не понял, что в городе новый шериф, новый президент, и мы намерены использовать новый подход к миру», — сказал Уолтц.

По данным CNN, сенаторы США пытались подготовить президента Украины к успешной встрече с Трампом, который «восприимчив к лести и очень чувствителен к тому, как с ним обращаются». Законодатели призывали Зеленского сосредоточиться исключительно на сделке по минералам и «не ввязываться в драку».

«Я сказал ему утром: “Не клюй на эту приманку. Не позволяй СМИ или кому-либо еще втянуть тебя в спор с президентом Трампом. То, что он делает сегодня, — это перезагрузка отношений”», — рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм о встрече с Зеленским.

Некоторые европейские лидеры тоже давали президенту Украины свои рекомендации перед встречей в Белом доме. В их числе был президент Франции Эмманюэль Макрон, который добился успеха в подходе к Трампу, «сочетающем в себе преклонение и сопротивление», отмечает CNN. Некоторые американские чиновники и вовсе пытались отговорить Зеленского от поездки в Вашингтон, полагая, что нужно проделать большую работу по укреплению и без того враждебных отношений между лидерами двух стран.

Представители администрации США отвергли предположения, что перепалка в Овальном кабинете была частью заранее спланированной стратегии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Трамп и его напарник, вице-президент Джей Ди Вэнс не планировали, что встреча перерастет в конфликт под камерами, утверждают советники Вэнса.

По их словам, вице-президент вмешался в спор между главами государств, поскольку ему не понравился заданный Трампу вопрос о потеплении отношений с Россией, и он решил поддержать американского президента.

Трамп и Вэнс все больше раздражались на Зеленского из-за того, что он не соглашался с некоторыми заявлениями президента США и настаивал на необходимости более широкого мирного соглашения вместо сделки по минералам, которую планировалось подписать, говорят источники издания.

По их словам, Трампа впечатлило выступление Вэнса на встрече. Он несколько раз говорил сотрудникам Белого дома, что его предыдущий вице-президент Майк Пенс никогда бы не поступил так же.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «очень гордится» Вэнсом, который «отстаивает интересы» США. Сенатор Майк Ли назвал Вэнса «величайшим на все времена». Сенатор-республиканец Лиза Мурковски в свою очередь заявила, что ее «тошнит» от того, что администрация США, «похоже, отворачивается от своих союзников». Сенаторы-демократы раскритиковали Вэнса за вмешательство в спор с Зеленским, заподозрив его в заранее спланированной попытке саботировать встречу.

Перепалка в Овальном кабинете

28 февраля Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, после чего планировалось подписание сделки по редкоземельным материалам в присутствии глав государств и ужин. Встреча президентов завершилась словесной перепалкой в присутствии журналистов. После слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Трамп и его администрация занимаются дипломатией, Зеленский начал настаивать на невозможности дипломатического урегулирования с российской стороной.

Политики начали говорить одновременно, перебивая друг друга, после чего Вэнс сделал Зеленскому замечание, выразив мнение, что «неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ». Зеленский спросил у Вэнса, был ли тот на Украине, и пригласил его посетить страну, чтобы узнать о ее проблемах. Вэнс в ответ обвинил Зеленского в организации «пропагандистских туров» для иностранцев и повторно призвал не «нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение» Украины.

После этого Зеленский заявил, что «отделенные океаном» США пока не чувствуют последствий от военного конфликта на Украине, но «почувствуют в будущем». Ему возразил Трамп, отметив, что Зеленский «не в том положении», чтобы что-либо диктовать. Американский лидер обвинил украинского президента в неблагодарности, неуважении к США, в том, что тот «играет миллионами жизней» и «играет с третьей мировой войной». В заключение спора Трамп предложил Зеленскому либо заключить сделку, либо остаться без поддержки США. В итоге украинская делегация покинула Белый дом досрочно, заключение сделки и ужин были отменены.