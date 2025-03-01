Сенаторы-демократы встали на защиту президента Украины Владимира Зеленского после провальных переговоров в Овальном кабинете. Они заявили, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обращались с Зеленским «позорно» и «бесчестно».

Сенатор из Делавэра Крис Кунс написал в соцсети Х, что Америка должна поблагодарить президента Украины за руководство страной, которая «сражается на передовой демократии», а вместо этого он «получил в Белом доме публичную ругань».

«Каждый раз, когда я встречался с Зеленским, он благодарил американский народ за нашу твердую поддержку», — утверждает политик.

Сенатор от Калифорнии Адам Шифф назвал Зеленского героем, а Трампа — трусом. «В Овальном кабинете встретились герой и трус. А когда встреча закончилась, герой вернулся домой на Украину», — заявил он.

Сенатор из Коннектикута Крис Мерфи охарактеризовал встречу в Белом доме как «печальную сцену» и «полный позор для Америки». Эпитет «позорный» использовали также сенатор из Аризоны Рубен Гальего и Крис Ван Холлен из Мэриленда.

«Народ Украины и президент Зеленский заслуживают извинений. Трамп и Вэнс ругают Зеленского, устраивая шоу лжи и дезинформации, которое заставило бы Путина покраснеть, — это позор для Америки и предательство наших союзников. В Кремле открывают шампанское», — заявил сенатор от Иллинойса Дик Дурбин.

Трамп и Вэнс «делают грязную работу [для] Путина», заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, добавив, что его партия «никогда не перестанет бороться за свободу и демократию». Сенатор от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус, который встречался с Зеленским перед его переговорами с президентом США, обвинил Трампа и Вэнса в том, что они «действуют как куклы-чревовещатели для Путина».

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар обратилась к Вэнсу в сообщении в социальных сетях, написав, что Зеленский «снова и снова» благодарил США как в частном порядке, так и публично. «Позор вам», — заявила она, имея в виду вице-президента.

Еще один сенатор от Миннесоты Тина Смит призвала республиканцев «высказаться» во имя «патриотизма». «Когда-то мы боролись с тиранами. Сегодня Трамп и Вэнс ставят Америку на колени», — заявила она.

Однако сенаторы-республиканцы встали на защиту Трампа, назвав его разговор с Зеленским доказательством того, что он «ставит Америку на первое место» и «отстаивает ее интересы».

«[Зеленский] неблагодарно ожидает, что мы будем финансировать и обострять еще одну вечную войну — и все это при этом проявляя неуважение к президенту. Это оскорбительно для американских налогоплательщиков», — написал в соцсети Х сенатор-республиканец из Индианы Джим Бэнкс.

Высокопоставленный источник в Белом доме рассказал журналистам, что после провальной встречи в Овальном кабинете Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине. «Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет стоимостью в миллиарды долларов, которые ожидают отправки на Украину», — поясняет Washington Post.

При этом в Европе выступили в поддержку Украины, например, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Киева, добавив: «Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев».