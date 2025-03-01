Конгрессмен-республиканец от штата Техас Ронни Линн Джексон после встречи президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете призвал украинского лидера Владимира Зеленского «больше никогда не приезжать» в Штаты. Соответствующее видеообращение парламентарий опубликовал в соцсетях.

В частности, Джексон обвинил Зеленского в неуважении к США и их президенту, назвав его «отвратительным».

«Это послание президенту Зеленскому от меня как члена Конгресса. Никогда больше не возвращайтесь в эту страну и не проявляйте неуважение к нашей стране, Овальному кабинету и моему президенту, как вы это сделали после всего, что мы для вас сделали. Ваше невероятное чувство права отвратительно для меня и большинства американцев в этой стране. Можете вернуться домой и никогда больше не возвращаться», — заявил Зеленскому Джексон в своем видеообращении.

Напомним, встреча президентов Украины и США закончилась провалом, поскольку Зеленский настаивал на невозможности доверять президенту России Владимиру Путину. В результате Трамп пришел к выводу о том, что украинский лидер «не готов к миру» и призвал его вернуться в Белый дом, когда у него возникнет такая готовность.

Напомним, 2 марта в Лондоне состоится саммит стран ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос о продолжении военной поддержки Украины в условиях, если США откажется от участия в этом.