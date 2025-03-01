Страны Балтии «крайне недовольны» тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине 2 марта, сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его словам, власти Эстонии, Латвии и Литвы считают, что из-за отсутствия лидеров этих стран на саммите Москва может счесть, что Европа недостаточно их поддерживает. «Россия и наша общественность ясно осознают, что нас предали США, а также Великобритания и Франция», — сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится встреча лидеров более 10 европейских стран, которых пригласил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Участники саммита обсудят российскую военную операцию на Украине и более широкие вопросы, связанные с безопасностью Европы. В обсуждениях примет участие украинский президент Владимир Зеленский, который вылетел в Лондон прямо из Вашингтона, где провел неудачную встречу с Дональдом Трампом.

Источник Sky News пояснил, что Стармер проведет с лидерами стран Балтии телефонный разговор, но они, по его словам, считают это «плохой заменой» личному присутствию на саммите.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров стран Балтии», — сказал он.

По словам собеседника Sky News, саммит организован при поддержке Франции. Предыдущее аналогичное мероприятие проходило в середине февраля в Париже и было посвящено обсуждению возможной отправки миротворческого контингента в качестве гарантии безопасности на Украину, но не привело к конструктивным результатам.

Sky News отмечает, что Эстония, Латвия и Литва, образующие восточный фланг НАТО на границе с Россией, довели свои оборонные расходы до максимальных показателей среди других стран альянса в процентном соотношении с ВВП. Их власти на протяжении многих лет, задолго до начала СВО, призывали Европу минимизировать экономическое сотрудничество с Россией и ужесточать санкции.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз организовать прямые переговоры с Россией по примеру США.