Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз начать прямые переговоры с Россией и указал на «стратегические разногласия» в подходе ЕС к Украине, обнажив разногласия между Будапештом и остальными странами блока в преддверии чрезвычайного саммита по обороне.

В письме президенту Европейского совета Антонио Коште венгерский премьер заявил, что блок не должен пытаться принять общие выводы ЕС на саммите по обороне 6 марта в Брюсселе, отметив «стратегические разногласия в подходе к Украине, которые невозможно преодолеть».

«Я убежден, что Европейский союз — следуя примеру Соединенных Штатов — должен вступить в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире на Украине», — заявил Орбан в письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News.

Европейский совет подтвердил получение письма, но не прокомментировал его. Ожидается, что на чрезвычайной встрече лидеров в Брюсселе в четверг блок предложит варианты выделения сотен миллиардов евро на оборону и дополнительную поддержку Украины и сформирует единую позицию относительно дальнейших действий в рамках возможных переговоров.

По словам источников, знакомых с ситуацией, позиция ЕС в отношении Украины на встрече будет сосредоточена на укреплении ее обороноспособности и на готовности внести вклад в гарантии безопасности в контексте переговоров. Ожидается, что на саммите президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит документ с вариантами финансирования.

Срочные переговоры между лидерами стран ЕС и спешка в разработке сценариев дальнейших действий стали реакцией на требования Трампа к европейцам увеличить расходы на оборону, а также на неопределенность относительно того, рискнет ли он прекратить военную поддержку Украины.