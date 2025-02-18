Экстренная встреча глав европейских стран, организаций и НАТО в Париже потерпела неудачу, пишет Politico. Стороны не смогли договориться об отправке миротворцев на территорию Украины, но согласились с необходимостью увеличить расходы на оборону.

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренную встречу по Украине вечером 17 февраля на фоне двусторонних переговоров США с Россией. Но по итогам совещания в Елисейском дворце реакция европейцев на «крупнейшие за последние десятилетия изменения в подходах к вопросам безопасности» оказалась разочаровывающей, отмечает Politico.

«Лидеры не предложили новых совместных идей, ссорились из-за отправки войск на Украину и снова произносили банальные фразы о помощи Украине и увеличении расходов на оборону», — пишет издание.

Одним из первых после саммита высказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что «такие встречи не заканчиваются принятием решений». Еще до поездки в Париж Туск высказался против отправки польских военных на Украину.

«У Польши просто нет дополнительных возможностей для отправки войск на Украину. Французы находятся далеко, поэтому могут отправлять солдат на Украину, а мы находимся близко, поэтому не можем», — сказал Politico высокопоставленный польский чиновник.

По мнению собеседника издания, Польше необходимо усилить своими войсками границу с Калининградом и Беларусью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи, что любые дебаты об отправке миротворцев «совершенно преждевременны» и «крайне неуместны» на фоне продолжающихся боевых действий.

Как Франция, так и Великобритания поддерживают отправку европейских миротворцев на Украину. Впрочем, британский премьер Кир Стармер добавил, что это может произойти только при участии США в миротворческих силах.

Ранее Белый дом попросил европейские страны-члены НАТО сообщить, что они готовы предложить для обеспечения мира на Украине и чего ожидают от США. Но консенсуса не было и по этому вопросу, пишет Politico.

Однако европейцы нашли общий язык в вопросе увеличения расходов на оборону. Стармер признал неизбежность «усиления как расходов, так и возможностей для Украины», а Туск подчеркнул, что отношения США и Евросоюза в области обороны вступают в «новую стадию», так как европейцы осознают необходимость увеличения военных бюджетов и большей уверенности в собственных силах.

Об этом на своей странице в X заявил и глава Франции Эмманюэль Макрон. Он также отметил, что после встречи с европейскими лидерами поговорил с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону — как сегодня, так и в будущем», — написал французский президент.

Вместе с тем европейцы не захотели публично порвать с Вашингтоном, обращает внимание Politico. Шольц заявил, что «не должно быть разделения безопасности и ответственности между Европой и США», а Туск указал, что в интересах Евросоюза и США сотрудничать «как можно теснее».