Страны Евросоюза (ЕС) за последние десятилетия недостаточно инвестировали в оборонный сектор, по этой причине военные склады опустели. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times (FT) во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет»,— сказал Паппергер в интервью Financial Times.

Он отметил, что спрос на оружие в Европе останется высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией. По его мнению, Европа сама виновата, что ее отстранили от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми <…> Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% (от ВВП на оборону. — RTVI) — это нормально», — сказал Паппергер.

Глава Rheinmetall привел в качестве аналогии семьи, в которых дети обедают за отдельным столом, а не вместе с родителями.

«Если родители обедают, детям приходится сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией и ни один европеец не сидит за столом: стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — заключил он.

Как пишет FT со ссылкой на данные торгов, акции европейских и британских оборонных компаний выросли на фоне ожиданий инвесторов, что европейцы увеличат расходы на оборону.

Акции немецкой Rheinmetall выросли на 8,8% — до €889. Бумаги BAE Systems, крупнейшей оборонной компании Великобритании, прибавили 6,9% и стоят 1312 британских пенсов ($16,5). Акции Thales в Париже увеличились на 5,75% — до €174,85. Индекс Stoxx Europe Aerospace and Defence достиг самого высокого уровня за более чем 30 лет, пишет FT: на максимуме он достиг 1983,59 пункта (+2,22%).

С 2021 по 2024 год расходы ЕС на оборону выросли более чем на 30% — почти до €326 млрд, что составляет около 1,9% ВВП блока. Трамп требует от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.