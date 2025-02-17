США намерены получить подробную информацию о том, как Евросоюз планирует поддерживать безопасность Украины и сдерживать Россию в будущем. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Вашингтон попросил у европейских стран перечислить гарантии безопасности, которые они готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мирного урегулирования. Кроме того, Белый дом ждет от европейцев разъяснений, как те будут реагировать в случае, если Россия нападет на потенциально размещенные ими войска на украинской территории.

Как отмечает агентство, США хотят знать, в какой степени Европа готова задействовать своих военных для урегулирования конфликта, как Вашингтон может их в этом поддержать и что ЕС способен сделать сейчас для укрепления позиций Киева на переговорах.

Еще один вопрос, который интересует Белый дом, — сможет ли ЕС предоставить Украине доступ к более широкому единому рынку блока по мере ее продвижения к членству в объединении.

США также запросили у европейцев, какие шаги они могут предпринять для большего эффекта санкций против России и воздействия на организации в третьих странах, которые помогают Москве.

Как ожидается, спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог обсудит эти вопросы в ходе встреч с чиновниками из Евросоюза в феврале, сообщили Bloomberg европейские дипломаты. Таким образом американец намерен получить всю информацию от европейцев, прежде чем изложить президенту США возможные варианты.

Так как США планируют действовать быстро, Европа рискует оказаться в стороне от переговоров по Украине, если в скором времени не предложит реальный план, отмечает агентство.

В преддверии экстренного саммита европейских лидеров в Париже 17 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что собирается призвать страны ЕС серьезно отнестись к укреплению своего оборонного потенциала. При этом он сообщил, что Варшава не будет отправлять свои войска на Украину в рамках миротворческих сил.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже допустил возможность участия шведских военных в составе потенциальных миротворческих сил на Украине.