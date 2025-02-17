Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «готов и желает» ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения мирного соглашения. Такое заявление он сделал в своей авторской статье для The Telegraph.

Как отмечает издание, глава парламента Великобритании впервые с февраля 2022 года прямо заявил о том, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев на Украине. Это произошло в преддверии экстренного саммита по Украине с участием глав европейских государств и правительств в Париже 17 февраля, а также переговоров России и США в Саудовской Аравии 18 февраля.

Высказывание Стармера может оказать давление на европейских союзников Великобритании, особенно на Германию, чтобы они также публично поддержали идею создания европейских миротворческих сил на территории Украины, допускает The Telegraph.

Но как именно будет выглядеть европейский миротворческий контингент на Украине, пока неясно, пишет газета. Также неизвестно, готовы ли европейцы предоставить достаточное количество миротворцев, чтобы сделать эти силы эффективными — по некоторым оценкам, для этого нужно 100 тысяч солдат.

Согласно одному из предложений, которое приводит The Telegraph, солдаты из Европы могут быть размещены вдали от линии фронта, установленной в рамках мирного соглашения. А перед европейскими военными «на новой границе будут размещены украинцы».

По мнению Стармера, Великобритания может сыграть «уникальную роль» в качестве связующего звена между Европой и США в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. Британский премьер также предостерег от исключения Киева из переговоров, сравнив это с решением США исключить афганское правительство из переговоров о выводе американских войск из Афганистана.

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинской армии, на которую Великобритания уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года», — написал Стармер.

Источник The Telegraph, близкий к британскому премьеру, сообщил, что выступление Стармера было отчасти вызвано заявлениями представителей властей США на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

«Эти решающие дни определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне», — заявил премьер Великобритании.

Впрочем, как отмечает The Telegraph, вопрос о размещении миротворцев на Украине усложняется из-за споров в Великобритании о военных тратах. По данным издания, Стармер выступает против выхода за рамки целевого показателя расходов на оборону в 2,5% ВВП, к чему призывают британские военачальники. Сейчас расходы Лондона на оборону составляют 2,3% ВВП.

Вместе с тем уменьшается количество британских солдат. Весной прошлого года численность сухопутных войск «впервые со времен Наполеона» упала ниже 73 тысяч человек, отмечает The Telegraph.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев, комментируя планы Лондона, в беседе с Инфо24 заявил, что желание Великобритании отправить войска на Украину свидетельствуют о подготовке европейских стран к войне с Россией.

«Они рассчитывают урвать кусок на Украине в виде полезных ископаемых, которые находятся в Полтавской и Днепропетровской областях. То есть их главная цель — не допустить туда наши войска. Они видят, что Россия пока еще не так блестяще наступает, как в годы Великой Отечественной войны, поэтому полагают, что они с помощью своих войск справятся с нами», — считает парламентарий.

Он добавил, что несмотря на начало мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, Британия, Франция и ряд других стран ЕС не отказались от планов нанести России стратегическое поражение.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Саблин в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что слова Кира Стармера будут реализованы. Парламентарий заявил, что Великобритании «особо некого» вводить на Украину, так как все, кого иностранные государства должны были отправить туда, давно «ликвидированы».