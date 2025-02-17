Главы европейских государств и правительств на экстренном саммите в Париже, который пройдет в понедельник, 17 февраля, обсудят конкретные планы по укреплению переговорной позиции Украины. Среди возможных обсуждаемых тем: обеспечение безопасности региона, независимо от участия США, а также поддержка Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские страны созвали саммит в Париже по причине будущих переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, где встретятся делегации из двух государств.

На парижском саммите, экстренно созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встретятся главы Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также ЕС и НАТО.

«Все, что Европа должна сделать, — это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» вещам, которые ей навязывают США и Россия», — приводит FT слова европейского чиновника, знакомого с подготовкой встречи в Париже.

Основной темой переговоров станет возможное развертывание европейских войск на Украине не на, а за будущей линией прекращения огня в качестве гарантий обеспечения выполнения мирного соглашения, сообщили три источника издания. Один из них сказал, что европейцы обсудят и альтернативные варианты, отметив, что Германия отнеслась с осторожностью к идее размещения миротворческих сил на территории Украины.

Как отмечает Financial Times, до сих пор неясно какой будет роль США в парижской встречи. Команда Дональда Трампа исключила возможность размещения американских войск на Украине. По словам европейского чиновника, американцы допускают возможность предоставить «внешнюю поддержку», если там будут развернуты силы стран участниц НАТО.

По словам источника FT, близкого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Киев не пригласили на переговоры между американской и российской переговорной группой в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. О подготовке этой встречи Украина узнала из СМИ. Несмотря на это украинские дипломаты все равно приедут в Саудовскую Аравию после поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию.

«Конечно, мы понимаем, что у американцев есть свои проблемы с россиянами, двусторонние отношения — это не наше дело… Но необходимо участие Украины и Европы, если переговоры ведутся об Украине и Европе», — рассказал собеседник.

По информации «Ъ», переговоры по Украине с участием российской и американкой делегаций должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. При этом российская сторона официально не подтверждала данные о составе участников переговорного процесса.

В интервью Financial Times президент Франции отметил, что вести переговоры от имени Украины может только президент страны Владимир Зеленский, а договоренность о «мире, который является капитуляцией», будет «плохой новостью для всех», в том числе для Вашингтона. Он назвал внешнеполитический курс своего американского коллеги Дональда Трампа «электрошоком», который должен побудить Европу обеспечить как свое собственное будущее, так и будущее Украины.

Bloomberg со ссылкой на источники 15 февраля сообщал, что встреча российского и американского президентов может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. По данным агентства, члены переговорных команд должны прибыть в Эр-Рияд на будущей неделе.

Также Bloomberg отмечал, что российскую сторону возможно представят помощник президента Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи российской и американской делегаций.

Власти Саудовской Аравии также приветствовали предложение о проведении саммита между российским и американским президентами в своей столице. В МИД страны отметили, что «высоко оценивают» телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся 12 февраля.