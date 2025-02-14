Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал внешнеполитический курс своего американского коллеги Дональда Трампа «электрошоком», который должен побудить Европу обеспечить как свое собственное будущее, так и будущее Украины. Такое заявление французский лидер сделал в интервью Financial Times (FT) после разговора главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне двустороннего диалога президентов США и России Европе необходимо укрепить оборону и оживить экономику, считает Макрон. По его мнению, от имени Украины вести переговоры может только президент страны Владимир Зеленский, а договоренность о «мире, который является капитуляцией», будет «плохой новостью для всех», в том числе для Вашингтона.

«Единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли президент Путин искренне, устойчиво и достоверно готов согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого переговоры с Россией должны вести украинцы. Мы все должны сохранять коллективную бдительность», — сказал FT президент Франции.

Вместе с тем Макрон поддержал позицию администрации Трампа, согласно которой ответственность за безопасность Украины должна лежать на ЕС. «Трамп говорит Европе: „Вы сами должны нести это бремя“. А я говорю: „Мы сами должны справиться с этим“», — подчеркнул он.

Макрон также заявил, что «не удивлен» решением американского президента позвонить Путину. Таким образом Трамп создал «окно возможностей» для решения конфликта на Украине путем переговоров, где «каждый должен играть свою роль», отметил глава государства.

Так, по мнению Макрона, роль США заключается в том, чтобы «возобновить диалог» и взять на себя инициативу, поскольку «элемент стратегической дезорганизации» привнес Трамп. При этом «один только» Зеленский должен обсуждать «территориальные вопросы и вопросы суверенитета», а «международное сообщество, с особой ролью европейцев, должно обсудить гарантии безопасности» Украины, как и «рамки безопасности для всего региона».

Более резко Макрон высказался о предложении Трампа «перестроить» сектор Газа. По словам французского президента, выселение палестинцев с этой территории было бы «чрезвычайно опасно».

«Для меня это не решение проблемы с недвижимостью, это политическое решение», — подчеркнул он.

Внешнеполитические замыслы Трампа Макрон назвал примерами «крайней стратегической неопределенности», в которой сейчас находится мир, что требует радикального переосмысления европейской политики. «Это электрошок. Нам нужны асимметричные шоки, нам нужны внешние шоки. Для европейцев это внешний шок», — сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон призвал партнеров по Евросоюзу избавиться от зависимости от американского оружия, обратив их внимание на франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T. По мнению французского лидера, он «лучше», чем американский аналог Patriot. Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы иметь возможность действовать «даже тогда, когда США не участвуют», добавил глава государства.

Макрон уже давно говорит, что Евросоюз должен взять на себя большую ответственность за свою безопасность, что возможно только при условии повышения экономической независимости и снижения зависимости от США и Китая, отмечает FT.

«Мы должны развивать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу. Это выходит далеко за рамки простых дебатов о расходах. Если мы станем еще большими клиентами США, то через 20 лет мы так и не решим вопрос европейского суверенитета», — сказал он в беседе с изданием.

Впрочем, Макрон, чей срок заканчивается в 2027 году, признал, что на укрепление Евросоюза может уйти «от пяти до десяти лет», но он «все еще верит» в свою способность убеждать. Поскольку популисты и крайне правые набирают силу во Франции и других европейских странах, часть избирателей с опаской относится к расширению влияния ЕС на их жизнь, пишет FT.