Вашингтон планирует установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и последующему восстановлению территории. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий», — сказал Трамп.

Президент отметил, что США в Газе организуют экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество рабочих мест и жилья в регионе.

По его словам, Вашингтон разместит на территории анклава свои войска, «если это будет необходимо». Также Трамп снова заявил о необходимости переселения около двух млн жителей Газы в соседние страны.

Ранее американский лидер уже предлагал переселить палестинское население Газы в Иорданию, Египет и другие страны. Кроме того, он назвал сектор Газа «площадкой под снос» и добавил, что США не намерены финансировать попытки переселения жителей Газы. Иордания и Египет отвергли идею по принятию палестинских беженцев у себя.

Представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри в свою очередь осудил призывы Трампа и назвал их «изгнанием со своей земли», пишет Reuters.

«Мы считаем их рецептом создания хаоса и напряженности в регионе, поскольку население Газы не допустит реализации таких планов», — сказал представитель движения.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон стал его первой поездкой за пределы Израиля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера. Впрочем, юрисдикция МУС не распространяется на территорию США, которые отозвали подпись под Римским статутом. Более того, решение МУС арестовать Нетаньяху Штаты осудили еще при администрации Джо Байдена.