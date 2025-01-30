Власти Израиля дали указание национальному управлению тюрем приостановить процесс освобождения палестинских заключенных в рамках обмена с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил общественный телеканал Kan 11.

Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что власти страны распорядились отсрочить освобождение палестинцев, которое должно было произойти 30 января, и провести его только после того, как ХАМАС гарантирует безопасный вывод израильских заложников. Позже офис главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху сообщил, что посредники приняли обязательство обеспечить безопасное освобождение израильтян на следующих этапах.

Как пояснил телеканалу Kan источник из органов безопасности, указания израильских властей вызваны беспорядками, которые возникли в Хан-Юнисе в секторе Газа в ходе освобождения трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда. Так, израильтянку Арбель Йехуд перед передачей Красному кресту провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, а вокруг нее собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство.

Нетаньяху назвал «шокирующими» кадры из Газы.

«Я с большой серьезностью отношусь к шокирующим событиям во время освобождения наших заложников. Это еще одно доказательство невообразимой жестокости террористической организации ХАМАС», — приводит его слова Times of Israel.

Израильский премьер также потребовал от переговорщиков, «чтобы такие ужасающие сцены не повторились снова и гарантировали безопасность наших заложников». Нетаньяху также заверил, что те, «кто посмеют причинить вред нашим заложникам — заплатят».

Как сообщает Al Jazeera, автобусы с палестинскими заключенными, которые предназначались для обмена, были направлены обратно к местам их заключения.

Однако после задержки примерно на три часа Израиль возобновил процедуру освобождения палестинских заключенных, выпустив из тюрем 110 человек, 32 из них отбывали пожизненное наказание.