Великобритания обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в растрате дорогостоящего оружия и техники, которые Запад поставил Киеву. Об этом пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на британские военные источники.

По их утверждению, украинская армия использует западное оружие в сочетании с тактикой советских времен. Это приводит к излишней трате вооружения из-за разных подходов к применению военной техники. Так, НАТО придерживается высокоточных атак, в то время как во главе советского подхода — массированное использование дешевой огневой мощи, отмечает Telegraph.

Британский солдат, занимавшийся обучением украинских солдат, рассказал The Sunday Telegraph, что ВСУ использовали переданные им противотанковые ракеты NLAW «как РПГ [ручные противотанковые гранатометы]».

Неправильное применение британского оружия попало на кадры, которые украинцы должны были скидывать для отчетности. Источник издания рассказал, что военнослужащие запускали NLAW очередями. Каждый из таких залпов Telegraph оценивает более чем в £100 тыс. (более 11,3 млн рублей).

NLAW — это одноразовая противотанковая ракета, которая стоит около £20 тыс. (более 2,2 млн рублей) за единицу и предназначена для высокоточных ударов по бронетехнике. Великобритания поставила Киеву более 5 тыс. таких ракет.

ВСУ оставляют оружие и «промахиваются мимо целей»

Другие источники Telegraph указали, что украинские войска неоднократно бросали вооружение на поле боя при отступлении. В частности, речь идет о пусковых установках для противотанковых ракет Javelin, цена которых превышает $100 тыс. (9 млн рублей). Такие установки могут быть использованы повторно.

По данным издания, это привело к тому, что российские войска захватили относительно большое количество боеприпасов Javelin CLASS, а также их ракеты и пусковые установки. Один из источников в российской армии якобы подтвердил Telegraph, что его подразделение часто натыкаются на запасы противотанкового оружия, предоставленного Западом и брошенного ВСУ.

«У российской армии сейчас, вероятно, больше Javelin, чем у британской армии», — предположил британский источник.

Еще одно оружие, которое Великобритания передала Украине, — высокоточные ракеты Brimstone. По данным Telegraph, используя их, ВСУ промахивались по целям, поскольку применяли карты советских времен.

Среди прочего, источники издания утверждают, что грузовики с оборудованием иногда пропадали, и партии техники прибывали в подразделения без запчастей

Нехватка времени на обучение бойцов

При этом собеседники Telegraph признались, что европейским инструкторам не хватило времени для обучения украинских бойцов передовой тактике НАТО. Обычно этот процесс занимает месяцы, но на Украине курсы шли около двух недель.

Вместе с тем источники отмечают, что украинские бойцы не соглашались с инструкторами, утверждая, что они не сталкивались с условиями на местах. В связи с этим Украина запрашивала больше дешевой огневой мощи, и Западу пришлось искать советское оружие в бывших странах Организации Варшавского договора.

«Методы обучения НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны. Обучение за рубежом, если оно не адаптировано к украинским условиям и не интегрировано в практику [существующих] подразделений, не только неэффективно, но и опасно», — объяснял командир 108-го украинского батальона Сергей Филимонов.