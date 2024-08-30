Военные инструкторы из стран Евросоюза не будут обучать военнослужащих Вооружённых сил Украины на территории их расположения. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, пишет ТАСС.

«Мы подробно обсудили это и решили, что обучение не будет проходить на Украине, а как можно ближе к территории Украины», — сказал он.

Боррель отметил, что европейские инструкторы «вполне могли бы» обучать военных ВСУ и на территории Украины в тех же условиях, где им предстоит вести бои с российской армией, однако в ходе «подробной дискуссии», главы оборонных ведомств стран-участниц ЕС «приняли иное решение».

«Я предложил — и министры согласились — создать маленький координационный центр в Киеве, который позволит координироваться напрямую по вопросам тренировочной миссии. Это позволит сделать нашу работу более эффективной», — пояснил глава евродипломатии.

Он добавил, что этот центр рассматривает не как «новая миссия», а только как координационный пункт.

«Я бы не придавал особого значения этому центру. Там будет три, четыре, пять или шесть человек. Будут ли они военными, я не знаю, не думаю, что бюрократы Еврокомиссии поедут туда. Но это не будет чем-то значительным», — уточнил Боррель.

По его словам, к настоящему моменту уже 60 тысяч украинских военных прошли обучение в ходе работы тренировочной миссии ЕС. По его словам, в ходе встречи министры приняли решение увеличить это число до 75 тысяч человек к концу 2024 года.

Перед началом встречи Боррель говорил о том, что ЕС рассматривает возможность создания координационного центра на Украине, без отправки туда военных инструкторов. На тот момент он также утверждал об отсутствии планов по обучению украинских солдат в их стране.