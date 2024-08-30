Намерение Евросоюза создать военный координационный центр на Украине — «очередная глупость», заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Ранее с таким предложением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам сенатора, Боррель «очень хочет оставить свое имя в истории».

«Он же уходит в октябре. Ему хочется показать, что он сыграл огромную роль в устройстве Европы. Он предлагает очередную глупость: то, что он хочет, — это путь к прямому конфликту с нашей страной. К высказываниям Борреля надо относиться совершенно спокойно, (…) это уходящий политик и хромая утка. Он набирает себе на будущее очки, не более того», — считает Джабаров.

30 августа Боррель заявил, что ЕС обдумывает создание координационного центра на Украине. При этом у Евросоюза «нет планов» обучать солдат на украинской территории с участием европейских инструкторов, заверил глава евродипломатии.

Ранее Боррель призвал отменить ограничения для ВСУ на использование западного оружия и выделить Киеву системы ПВО. «Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — заявил он.

В то же время Боррель отметил, что передать украинской стороне новые системы ПВО без задержек будет непросто.