Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия и выделить Украине средства ПВО. По его словам, доходы от активов России пойдут на ВПК Украины и странам ЕС, которые будут поставлять Киеву оружие, передает ТАСС.

«Начав атаку внутри российской территории, Украина проявила большое стратегическое мужество. Это большая новость», — заявил Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он также обвинил обвинил Россию в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые, по его мнению, «должны погрузить Украину во тьму».

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал Боррель.

По словам главы евродипломатии, Киев должен использовать оружие Запада «в полную силу», сняв все ограничения. При этом Боррель отметил, то передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто.

«Одно дело обещать, а другое выполнить обещания без задержек, что не так просто, поэтому я буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь, в сфере ПВО», — добавил он.

Командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм в эфире телеканала NOS также заявил, что его страна не ограничивает использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над Россией.

«Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны», — пояснил он.