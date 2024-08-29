Призывая снять для Украины ограничения на использование западного вооружения, глава евродипломатии Жозеп Боррелль продолжает «изображать», будто подобные запреты еще действуют, заявил RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Выживший из ума старик Боррель, похоже, единственный, кто все еще играет в эту странную игру, изображая, будто для Украины существуют какие-то ограничения. Ей и так поставляют и ПВО, и все оружие, какое она только пожелает, в том числе и НАТОвские истребители F-16», — сказал Журавлев.

Он добавил, что в настоящий момент не имеет смысла предоставлять Киеву даже столь мощное вооружение, как ядерная бомба, так как у украинской стороны есть альтернативные методы ведения боя.

«Что еще он хочет разрешить киевскому режиму? Дать ему ядерную бомбу — так Зеленский вместо нее и так с успехом использует обстрелы Курской и Запорожской АЭС, напрямую угрожая Европе атомной катастрофой», — сказал депутат.

Журавлев отдельно отметил, что Боррель выступил с подобным заявлением на фоне вторжения в Курскую область, где ВСУ использовали западную военную технику.

«Что касается использования западного оружия для ударов по российской территории, здесь уже даже не смешно — при вторжении в Курскую область ВСУ ехали преимущественно на европейской и американской военной технике. При этом среди них были целые отряды наемников — читай, кадровых военных — из Польши, Франции, США», — заявил он.

В заключение депутат предположил, что большего вовлечения Запада в конфликт возможно достигнуть лишь в том случае, «если сам Боррель приедет на фронт с винтовкой в руках».

Боррель выступил с предложением снять для Украины ограничения на применение западного оружия, а также выделить ВСУ средства ПВО в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС, на которой он присутствовал вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он также обвинил Россию в том, что удары по украинской гражданской инфраструктуре в ответ на вторжение в Курскую область «должны погрузить Украину во тьму».

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — заявил Боррель.

Он также пообещал «активно давить на страны ЕС», чтобы добиться выполнения обещаний по поставкам ПВО, так как «одно дело — обещать, а другое — выполнить обещания без задержек».

Удары по Украине

Украинские СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах, которые произошли 26 августа в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке и Одессе, а также в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Министерстве обороны России позднее сообщили о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

«Все назначенные цели поражены», — отметили в ведомстве.

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ходе обстрела получила повреждения энергетическая инфраструктура в 15 областях. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшую атаку «одной из крупнейших» за все время специальной военной операции.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что атака стала в том числе ответом на вторжение украинских войск в Курскую область. Он также пообещал, что «будет продолжение».