Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза на следующей неделе обсудят вопрос отправки инструкторов для солдат на Украину, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Также этот вопрос поднимут на встрече ответственных послов ЕС в комитете по политике и безопасности, которая состоится 27 августа. По данным издания, окончательно решение должно быть принято не позднее ноября.

Как отмечает Welt am Sonntag, в середине ноября Евросоюзу предстоит продлить мандат военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM UKR). Сейчас она проходит исключительно на территории ЕС, в основном — в Германии и Польше. Издание утверждает, что мандат может быть расширен, чтобы в будущем миссия предполагала обучение на украинских территориях.

Газета напомнила, что Киев уже «решительно призвал» Евросоюз направить инструкторов на Украину в письме главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю от 31 мая. Эту идею поддержали Франция, Дания, Швеция и страны Балтии. За отправку инструкторов на Украину также выступает глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан, пишет газета.

В то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения не поддержали эту инициативу, опасаясь дальнейшей эскалации и «неисчислимых рисков».

Газета утверждает, что обсуждения министров об отправке инструкторов на Украину будут основаны на конфиденциальном документе Европейской внешнеполитической службы (EAD) — «Стратегический пересмотр тренировочной миссии ЕС для Украины».

EAD не дает собственных рекомендаций относительно отправки инструкторов на Украину, но оценивает последствия такой инициативы. В частности, служба указывает, что в ЕС обучение основано на западных стандартах мирного времени, поэтому после возвращения на родину украинские солдаты часто вынуждены переучиваться. Кроме того, при нынешних условиях тренировок бойцы ВСУ будут слишком долго отсутствовать и получат слишком мало знаний о типах советского оружия, которое в основном использует Украина.

В то же время EAD отмечает, что в случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС является «критической».

«Тот факт, что Россия может достичь любого места в Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к самому высокому уровню угрозы для военнослужащих ЕС», — указывает дипломатическая служба ЕС.

EAD считает, что солдаты ЕС «могут быть восприняты Россией как активные участники конфликта и, следовательно, вызвать непредсказуемую реакцию».

«Размещение [солдат ЕС] может быть ограничено инструкторами, находящимися в украинских учебных центрах вдали от поля боя. Однако это не исключает возможности разработки Украиной других региональных вариантов», — подчеркивается в документе EAD.