Германия не поддерживает идею Франции о создании коалиции стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину, сообщила газета Welt am Sonntag (WamS). Ее источники в дипломатических кругах утверждают, что Париж даже не стал приглашать Берлин к участию. Впрочем, не поддержали инициативу и США.

Ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. Об этом он заявил в Париже на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По сообщению WamS, на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард отправил своим коллегам из некоторых стран письма с приглашением принять участие в учебной миссии на Украине в рамках «коалиции желающих». Послания получили США и порядка 10 европейских государств, в том числе Великобритания, Польша, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Дания и Швеция.

В Германию приглашение даже не отправляли, поскольку правящая коалиция ФРГ в ходе дискуссий в Брюсселе уже не раз давала понять, что немецкие военные не будут участвовать в учебной миссии. США, которые также выражали несогласие, письмо все-таки получили, отмечает Welt am Sonntag.

По словам брюссельских дипломатов, Макрон пытается организовать отправку инструкторов на Украину под видом продолжения уже действующей миссии ЕС по военной помощи Украине (European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM Ukraine).

Летом 2024 года параметры этой программы должны быть пересмотрены в процессе подготовки к ее продлению, которое намечено на ноябрь. В рамках этого пересмотра Макрон и предлагает добавить к программе выездные занятия западных инструкторов на Украине.

В Брюсселе наметилось противодействие инициативе Парижа: большинство стран Евросоюза, по данным источников Welt am Sonntag, не хотят обучать бойцов ВСУ на территории самой Украины. В частности, власти Германии, Италии и Испании опасаются, что это создаст значительный риск эскалации и повысит степень вовлеченности Запада в украинский конфликт.

При этом собеседники Welt am Sonntag в европейских дипломатических кругах признали, что с военной точки зрения есть веские причины тренировать украинских военных на их же территории, поскольку такое обучение лучше адаптировано к их потребностям и не требует выезда за рубеж.

О том, что президент США Джо Байден настроен против отправки военных инструкторов западных стран на Украину, ранее писала газета Politico. По ее данным, Макрон пытался обсудить с ним это по телефону, но американский лидер выразил обеспокоенность из-за возможных последствий такого шага и завершил разговор, так и не дав конкретной оценки предложению.

«Красная линия была пересечена»

Макрон уже не раз говорил, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. В начале мая он заявил изданию The Economist, что такой сценарий станет возможным, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева. Макрон утверждал, что все больше стран ЕС с пониманием относятся к его позиции и готовы ее поддержать.

Несмотря на это, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг последовательно заверял, что альянс не намерен посылать войска на Украину. Одновременно он призывал разрешить Украине бить западным оружием по целям на российской территории.

«Потенциальные опасности». Что говорят в Кремле и НАТО об отправке войск альянса на Украину

Западные союзники Киева в последнее время очень активно обсуждают этот вопрос. В конце мая газета Politico утверждала, что Байден тайно разрешил использовать американское оружие для обстрела российской территории, но лишь у границ Харьковской области.

Позже Байден подтверждал, что США позволяют атаковать своим оружием объекты на российской территории близ границы с Украиной. Но речь, по его словам, не идет об «ударах на 200 миль вглубь» России, по Москве и Кремлю.

Использовать свое оружие для ответных ударов по России разрешили Франция и Германия. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер 8 июня предупредила, что тем самым Запад пересек красную линию.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала Таннер изданию Die Presse.

В Кремле назвали «безответственными» призывы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО».