Париж разрешает Киеву использовать французское оружие для ответных ударов по России, но также запрещает атаковать мирное население. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы говорим: «Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да», — отметил французский лидер.

Он добавил, что недопущение подобных действий зависит от поведения России.

По мнению политика, Франция не эскалирует конфликт. Более того, Париж выступает за мир, но он не может наступить при капитуляции Украины, поскольку тогда возродится «право сильного», уверен Макрон.

В этой связи французский лидер анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000, которые выпускались во Франции с 1970-х годов по 2007 год. По словам Макрона, в ближайшее время Париж «начнет новое сотрудничество» с киевскими властями по вопросу продажи боевых самолетов.

Западное мнение о нанесении ударов по России

Ранее Эмманюэль Макрон напрямую не высказывался о согласии разрешить Украине наносить удары по России французским оружием.

«Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых совершаются атаки на Украину», — приводило слова французского президента «Би-би-си».

Речь шла о британо-французских дальнобойных ракетах Storm Shadow/SCALP, запускать которые Украина могла пока только со своих истребителей Су-24. Для этого украинским самолетам пришлось бы максимально приближаться к российским границам, а потому рисковать. Наиболее приемлемыми истребителями для запуска Storm Shadow считаются американские F-16.

В начале июня нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Амстердам в скором времени передаст Киеву 24 истребителя F-16 для нанесения ударов по военным целям в России.

При этом 6 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву использовать американское оружие для ударов вглубь России, в том числе по Москве и Кремлю. По его словам, снаряды США ВСУ могут применять исключительно для атак вблизи границы.

В то же время власти Германии на фоне активных военных действий в Харьковской области позволили украинской армии наносить удары немецким оружием по России. В Бундестаге уточнили, что Киев «имеет на это право».

В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета Минобороны Евросоюза признался, что единения по вопросу согласования ударов нет и только «одна-две страны» поддержали удары Украины западным оружием по территории России.

Реакция России

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств прокомментировал сообщения о разрешении на удары. Он отметил, что подобные действия Запада «будут окончательно подрывать международную безопасность», а также будут значит прямое участие западных стран в войне против России.

Также он предупредил, что ответ России на подобные действия западных государств «может быть ассиметричным».

К тому же, по заверению Путина, Москва может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда «будут чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине.