Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские войска уже применили на поле боя переданные США истребители F-16, сбив некоторые ракеты, сомнительно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы их не видели, никакие ракеты их не сбивали. Я думаю, что слова Зеленского — это чистой воды пропаганда, чтобы поднять боевой дух после этих ударов. Эти самолеты не могут вести воздушные бои с нашими ВКС. Скорее всего, они будут применяться как носители для ракет. Будущего у этих самолетов, пока мы там присутствуем, нет. В любом случае, они будут уничтожены», — сказал он.

Также военный эксперт прокомментировал сообщения некоторых СМИ о возможном уничтожении первого F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным журналистов, это произошло во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

«В Староконстантинове есть ангары, которые были построены в советские времена для укрытия самолетов. Вполне возможно, что там находился F-16, который был поражен нашими ракетами», — заключил собеседник «Ленты.ру».

F-16 — это легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Впервые поступил в ВВС США в конце 1970-х годов, но в настоящее время ими больше не используется и производится в обновленных версиях только на экспорт.

Согласно сайту European Security & Defence, то, что начала получать от стран НАТО Украина, — это модернизированные самолеты F-16AM/BM, которые имеются как в одноместном, так и в двухместном вариантах. По словам экспертов, F-16 — это изрядно устаревший самолет, несмотря на все модернизации, которые он прошел. Его можно сравнить с российским МиГ-29.

Число переданных Украине самолетов официально не объявлялось. Источник The Times утверждал, что их пока шесть, The Economist написал о десяти. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что «даже 50 штук — это ничто», и что его стране нужно 128 таких истребителей.

Четыре страны НАТО — Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия — обещали передать Украине в общей сложности около 80 истребителей F-16. Большинство из них появятся там не раньше 2025 года. Еще несколько стран, включая США, Великобританию и Румынию, в течение месяцев ведут на своих территориях обучение украинских летчиков.