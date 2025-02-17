Польша не будет отправлять свои войска на территорию Украины в составе миротворческих сил, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Его слова в преддверии встречи европейских лидеров в Париже передает The Guardian.

Вопрос о польской поддержке Украины «решен», так как Варшава готова продолжать оказывать логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, но не размещать свои войска на украинской территории, отметил Туск.

«Мы будем оказывать логистическую и политическую поддержку другим странам, готовым предоставить такие [жесткие гарантии безопасности]», — сказал польский премьер (цитата по The Guardian).

Туск также призвал глав других европейских стран «существенно» увеличить расходы на оборону. По его словам, Польша тратит на это 4,7% своего ВВП, что намного выше целевого показателя НАТО (2% ВВП. — Прим. RTVI), и «это необходимо изменить».

Премьер-министр Польши также поддержал заявления властей США об увеличении европейцами расходов на свою оборону. Политик подчеркнул, что на это «нет смысла обижаться или раздражаться», так как Европа «должна показать, что способна на гораздо более серьезные инвестиции в собственную безопасность».

Вместе с тем Туск высказался против попыток создания каких-либо европейских оборонных блоков за пределами НАТО.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность участия шведских военных в составе потенциальных миротворческих сил на Украине.