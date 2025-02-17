Евросоюзу нужно «безотлагательно» заняться вопросами безопасности, ситуация с которой находится «на поворотном этапе». Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Париже, где проходит мини-саммит некоторых лидеров ЕС и НАТО по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Нам необходим настрой на безотлагательность. Нам необходимо усилить нашу оборону. Сейчас нам нужно и то, и другое», — сказала председатель Европейской комиссии после приезда в Париж в среду.

По ее словам, безопасность Европы находится на «поворотном этапе».

«Я только что прибыл в Париж для важных переговоров. Безопасность Европы находится на переломном этапе. Да, это касается Украины, но это касается и нас. Нам необходимо настрой на безотлагательность. «Нам необходимо усиление нашей обороны, и сейчас нам нужно и то , и другое», — сказала она.

На встречу прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Нидерландов Дик Схоф и Дании Метте Фредериксен. Также в Париже находится генсекретарь НАТО Марк Рютте.