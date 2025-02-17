Венгрия, которую не пригласили на встречу некоторых лидеров стран ЕС и НАТО в Париже под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковала предстоящее мероприятие. Глава МИД республики Петер Сийярто, который находится с визитом в Казахстане, назвал ее «встречей разочарованных», передает Le Figaro.

«Сегодня в Париже разочарованные, выступающие за войну и против Трампа европейские лидеры встречаются, чтобы заблокировать мирное соглашение по Украине », — заявил Сийярто в кулуарах пресс-конференции в Казахстане.

Ранее Макрон созвал некоторых лидеров стран ЕС и НАТО, чтобы выработать ответ на «ускорение» действий американской администрации по Украине, пишет издание.

Сообщается, что на встрече будут также присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Нидерландов Дик Схоф и Дании Метте Фредериксен.

Еще в столице Франции ожидаются председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.