Провал переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским «обрадовал» Москву и в то же время насторожил, а украинцы «ошеломлены» случившимся. Об этом пишут в статьях-обзорах Bloomberg и Тhe New York Times (NYT).

Bloomberg считает, что Трамп «воплощает все мечты президента России Владимира Путина на Украине» — настолько, что «чиновникам в Кремле даже трудно поверить в такой головокружительный поворот событий».

«Необычайное унижение, которому подвергли Зеленского лидер США и его вице-президент в Овальном кабинете, превзошло все, чего могла ожидать России», — считает агентство.

При этом оно отмечает «сдержанность» официальной реакции Москвы — в частности, отказ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова отвечать на вопросы по поводу встречи Зеленского с Трампом.

«На первый взгляд, российский президент может позволить себе сидеть сложа руки и смотреть, как все идет по его плану. Но многие в Кремле все еще не доверяют тому, что происходит в Вашингтоне. Российское руководство не до конца понимает стратегию Трампа и опасается ловушек, заявил ранее на этой неделе человек, близкий к Кремлю», — говорится в статье.

По оценке Bloomberg, нетерпение Трампа создает проблемы для Кремля, который, «возможно, готов положить конец» военной операции, «поскольку экономика России демонстрирует признаки замедления», а разногласия между Киевом и Вашингтоном хоть и «играют на руку Москве», но «могут привести к затягиванию» конфликта.

«В противном случае встреча Трампа и Зеленского выглядит как явная победа Кремля. Поскольку выборы на Украине были приостановлены из-за военного положения, введенного после вторжения России в 2022 году, Путин неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского как главы государства. Теперь голоса, близкие к администрации Трампа, вторят желанию Путина, чтобы Зеленский ушел», — пишет агентство.

На Украине «многие шокированы и ошеломлены» тем, как прошла встреча в Белом доме, и считают, что «Трамп обращался с Зеленским почти как с крепостным, который недостаточно кланялся и целовал кольцо».

«После того, как сделка развалилась, украинцы сказали, что были шокированы. Это был ошеломляющий момент. В ресторанах посетители прерывали трапезу, чтобы посмотреть в своих телефонах прямые трансляции [встречи] г-на Трампа и г-на Зеленского», — пишет NYT.

65-летняя Людмила Шестакова из экологической группы «Флора» заявила газете: «С надежным партнером это могло бы стать выгодной сделкой для всех. Но с таким партнером, как Трамп, это может быть на самом деле опасно».

«Сегодня мне не было стыдно за своего президента и свою страну. Не уверен, что американцы могут сказать то же самое», — поделился с изданием 41-летний Виталий Дейнега, соучредитель украинской благотворительной организации Come Back Alive.

«Если соглашение не будет подписано, нам будет гораздо сложнее продолжать борьбу. Если соглашение не будет подписано, нам придется искать другой путь, работать с Европой и вести переговоры по-другому», — заявил газете 75-летний Владимир Савицкий, геолог, несколько десятилетий проработавший на шахте недалеко от Кропивницкого.

30-летняя юрист из Киева Юлия Алендар сравнила Зеленского с жертвой насилия, которую упрекнули в том, что на ней слишком короткая юбка.

«Если Трамп хотел показать, что демократия склоняется к диктатуре, то ему это удалось. Такое ощущение, что демократия ограничена границами Соединенных Штатов», — прокомментировала женщина вчерашнюю встречу.

Бывший депутат Первозвановской общины в Кировограде Елена Кузьменко заявила NYT, что благодарна за всю оказанную Украине помощь, но упреки в неблагодарности в адрес Зеленского ее «взбесили». «Я вообще этого не понимаю. Похоже на отношение «Мы большие и сильные, а вы маленькие, так что просто делайте то, что мы говорим»», — поделилась она.